Avec iOS 18, Apple propose « Suivi du regard », une nouvelle fonction d’accessibilité qui permet de contrôler son iPhone avec les yeux. Il est possible de la tester dès maintenant.

Pour cela, il faut évidemment avoir installé la bêta d’iOS 18 sur votre iPhone. Une fois que c’est fait, il faut ouvrir l’application Réglages et se rendre dans Accessibilité > Suivi du regard. Ici, vous n’avez qu’à activer l’option « Suivi du regard ».

Des points vont apparaître à l’écran, il faudra les regarder un par un pendant quelques secondes. Chaque point apparaît dans une partie de l’écran. C’est un moyen pour l’iPhone d’analyser votre regard et savoir où visent vos yeux. Une fois que c’est fini, vous pouvez contrôler votre iPhone avec les yeux.

Le fonctionnement est simple : il vous suffit de regarder l’endroit de l’écran où vous voulez interagir. Un cadre va alors apparaître à ce niveau. Il ne reste plus qu’à le fixer pendant quelques secondes pour simuler un appui avec votre doigt. Et si besoin, vous pouvez toujours utiliser votre doigt avec la fonction d’accessibilité activée.

Le mois dernier, Apple indiquait que le contrôle de l’iPhone avec les yeux était conçu pour les utilisateurs souffrant d’un handicap physique. Le système utilise la caméra frontale pour se configurer et se calibrer en quelques secondes. Grâce à l’apprentissage automatique sur l’appareil, toutes les données utilisées pour configurer et contrôler cette fonctionnalité sont conservées sur l’appareil et ne sont pas partagées avec Apple.