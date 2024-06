Le centre de contrôle évolue avec iOS 18 et l’une des nouveautés est la possibilité d’éteindre son iPhone avec un bouton dédié. Cela vient s’ajouter aux deux autres méthodes existantes.

Avec iOS 18, vous pouvez ouvrir le centre de contrôle sur votre iPhone puis toucher la nouvelle icône située en haut à droite. Un nouvel écran va s’afficher et vous pourrez faire un balayage sur le bouton pour éteindre l’appareil. Si besoin, vous pouvez annuler l’opération en touchant la croix en bas de l’écran. Vous tomberez alors sur l’écran de verrouillage et il faudra entrer votre code pour déverrouiller l’iPhone. En effet, Face ID (ou Touch ID) ne fonctionnera pas ici tant que l’appareil n’aura pas été déverrouillé au moins une fois.

Jusqu’à présent, il existait deux méthodes pour éteindre l’iPhone. La première est de maintenir appuyés le bouton de volume + et le bouton sur la tranche droite pendant quelques instants. La seconde méthode consiste à se rendre dans Réglages > Général et défiler tout en bas de la page pour trouver l’option « Éteindre ».

Pour rappel, Apple a annoncé hier iOS 18 et a présenté plusieurs nouveautés du centre de contrôle. L’interface évolue et on retrouve de la personnalisation. Il est par exemple possible de modifier rapidement l’emplacement des boutons et de les agrandir. C’est également valable pour les widgets, comme celui pour la musique. Aussi, le centre de contrôle a maintenant le droit à trois pages au lieu d’une seule.