Le timing n’est pas fou : juste après qu‘Apple ait annoncé un mode jeu sur ses iPhone et des fonctions d’affichage graphique avancées pour le jeu sur Mac, voilà que Valve met un bon gros coup de massue sur cette stratégie de séduction des gamers… en laissant tomber le Mac pour un grand nombre de ses propres titres ! Un petit détour sur la plateforme Steam confirme ainsi que Half Life 2, Team Fortress 2, les deux épisodes Portal ou bien encore Left 4 Dead 2 ne sont plus compatibles macOS alors que ces versions étaient encore disponibles il y a quelques heures à peine. Voilà qui sonne comme un lourd désaveu des promesses d’Apple, quelques mois à peine après l’abandon brutal de la version macOS de Counter Strike 2.

Pour le coup, Apple n’y est pour rien : Valve semble considérer depuis un an que les joueurs Mac ne valent pas que l’on y investisse de la disponibilité-serveurs. Même les quelques rares titres de Valve encore notifiés pour le Mac (comme le premier Half Life)… refusent désormais de se lancer. On sait que les grands éditeurs et les studios cherchent désespérément à diminuer les coûts (on ne compte plus les licenciements et les fermetures de studio), une obsession de rentabilité qui aura sans doute eu raison du petit quarteron de joueurs Mac qui écumait encore la plateforme Steam.