Tous ceux qui apprécient l’audio spatial vont être ravis d’apprendre l’arrivée du support avec AirPlay. Ce sera notamment intéressant pour les personnes qui ont un HomePod.

AirPlay est le protocole sans fil d’Apple pour la transmission d’audio et de vidéo de haute qualité entre les appareils. L’Apple TV et le HomePod sont livrés avec AirPlay intégré, tandis qu’Apple permet également à des tiers d’inclure la technologie dans leurs produits — tels que les téléviseurs connectés et les haut-parleurs.

Cependant, l’une des principales critiques des utilisateurs à propos d’AirPlay est l’absence de possibilité de diffuser de l’audio spatial. Ainsi, si vous regardez un film ou écoutez une chanson en Dolby Atmos avec Apple Music sur votre iPhone et que vous souhaitez l’écouter sur un appareil compatible AirPlay, le système passera automatiquement à l’audio stéréo.

Mais cela change maintenant, comme l’annonce Apple à l’occasion de la WWDC. Le groupe a révélé cette semaine :

AirPlay intègre l’Audio spatial pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d’une expérience sonore immersive, avec notamment la prise en charge de Dolby Atmos, lorsqu’ils utilisent AirPlay pour diffuser des contenus audio depuis l’iPhone et l’iPad vers un HomePod ou tout autre équipement audio tiers compatible.

iOS 18 est actuellement disponible en version bêta pour les développeurs. Il en va de même pour macOS Sequoia, tvOS 18, watchOS 11 et visionOS 2.