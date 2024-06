Craig Federighi, vice-président d’Apple chargé d’iOS et de macOS, a participé au Talk Show Live de John Gruber pour parler des annonces de la WWDC 2024. Il était aux côtés de Greg Joswiak (Vice-président du marketing mondial chez Apple) et John Giannandrea (vice-président de l’apprentissage automatique et de la stratégie en matière d’IA).

Le tacle d’Apple sur les PC IA

Craig Federighi a réagi à cette idée qu’Apple serait en retard sur l’intelligence artificielle par rapport à d’autres sociétés tech. Il note notamment qu’Apple propose des Mac équipés d’un moteur neuronal depuis 2020 et il s’agit d’un composant important pour l’IA. Le dirigeant en profite au passage pour tacler le concept des « AI PC », à savoir des ordinateurs Windows qui sont optimisés pour l’IA. Il a déclaré :

C’est ce qui est le plus amusant avec les PC IA. C’est comme si quelqu’un avait découvert l’idée d’un moteur neuronal cette année. Rien à voir avec ce que nous avons fait, évidemment, dans les téléphones pendant de nombreuses années, et le premier Mac M1 que nous avons lancé en 2020 et tous les Mac que nous avons lancés depuis. Je pense que nous avons raté le coche du nom PC IA car nous en avons fabriqué d’excellents pendant tout ce temps. Mais là n’est pas la question. Ce sont d’excellents Mac.

Pas d’iPadOS et macOS sur l’iPad

Craig Fedrighi et Greg Joswiak ont également été interrogés sur le fait que l’iPad pour tourner sur iPadOS et macOS, selon l’envie de l’utilisateur. « Nous n’essayons pas de créer un PC sous Windows 8 ou autre », a dit Craig Federighi en s’amusant. Il poursuit :

J’adore mon iPad. Je passe probablement au moins autant de temps, voire plus, sur mon iPad à faire toute une série de choses que sur mon Mac. J’aime aussi mon Mac. Je ne veux pas qu’ils deviennent le même appareil. Lorsque vous utilisez votre iPad Pro en ce moment, c’est la meilleure expérience iPad que vous puissiez imaginer, et cela vaut beaucoup pour beaucoup de gens. Je veux dire que c’est une expérience formidable. Et nous voulons continuer à faire de l’iPad le meilleur iPad possible.

Vous pouvez regarder l’interview au complet ci-dessous.