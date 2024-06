Pour la première fois depuis le lancement du nouveau système d’exploitation mobile mis au point par Huawei (largement basé sur un Fork Android), HarmonyOS serait revenus à hauteur d’iOS en Chine sur le Q1 2024 (en nombre d’appareils vendus sur le trimestre intégrant iOS ou HarmonyOS). Si l’on en croit Counterpoint, HarmonyOS serait même un poil devant iOS (17% de Pdm contre 16%), mais l’on reste bien sûr dans la marge d’erreur. Peu de temps après son lancement, HarmonyOS avait atteint les 5% de Pdm, soit trois fois moins de parts de marché qu’iOS (15% sur le Q2 2022). Au final, la Pdm d’iOS s’est maintenus dans la fourchette 14-24% tandis qu’HarmonyOS a longtemps plafonné à 8% de Pdm avant de décoller l’an dernier jusqu’à culminer à 17%.

Counterpoint dédie Counterpoint : la firme d’analyse des marchés annonçait il y a peu que sur le Q1 2024, l’iPhone était un poil devant les mobiles de Huawei (et il se vend plus d’iPad en Chine que de tablettes Huawei). Quelques semaines plus tard, Counterpoint annonce une inversion des positions pour la même période. Etrange tout de même.

Le pari de Huawei de renaitre de ses cendres après l’embargo américain se sera donc avéré gagnant : la firme chinoise est revenue à hauteur d’Apple sur son marché national, et pourrait même dépasser son rival américain au vu des prix pratiqués par ce dernier. A noter toutefois que ces pourcentages concernent les ventes et non la base installée. En base installée donc, Android occupe 77 % de Pdm en Chine contre 19 % pour iOS (-1%), HarmonyOS devant se contenter de 4% (2% il y a un an, soit +100% de croissance).