Avec iOS 18, vous pouvez décider d’un nouveau mot pour activer Siri et ainsi changer le nom de l’assistant. C’est possible grâce à une fonction d’accessibilité.

Pour cela, il faut se rendre dans Réglages > Accessibilité > Raccourcis vocaux. À partir de là, lancez la configuration et sélectionnez Siri (et non « Requête Siri ») dans la liste. Choisissez le nom que vous voulez donner à l’assistant. Une fois que c’est fait, l’iPhone vous demande de prononcer le nom à haute voix à trois reprises. Une fois l’enregistrement terminé, vous pouvez dire le mot configuré et Siri se lancera.

Il est bon de noter que la fonction est (pour l’instant ?) limitée à l’iPhone avec iOS 18. Ainsi, votre raccourci vocal ne sera pas synchronisé avec vos autres produits Apple, comme le HomePod. Il faudra toujours utiliser le mot Siri pour activer l’assistant sur ces produits.

Un autre élément à prendre en compte est qu’il n’est pas possible de faire une requête en une fois avec le nouveau mot. Avec Siri par exemple, vous pouvez dire une phrase comme « Siri, quelle est la météo à New York aujourd’hui ? ». Avec le mot personnalisé, vous devez dire le mot déclencheur, attendre que l’assistant s’active, puis faire la requête.

Les raccourcis vocaux peuvent être utilisés pour définir une commande vocale afin d’exécuter n’importe quel raccourci. Vous pouvez également définir des mots déclencheurs pour les applications, les fonctions système telles que la capture d’écran, le changement de volume, le défilement, l’activation du centre de contrôle, et bien plus encore. Les raccourcis vocaux peuvent être associés à un son personnalisé au lieu de la parole.