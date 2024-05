De nouveaux détails sont dévoilés pour l’intelligence artificielle d’iOS 18, avec AppleInsider qui évoque des fonctions en lien avec Siri, la recherche Spotlight, les applications Messages, Mail ou encore Safari. Ce sera possible grâce à Ajax, le grand modèle de langage (LLM) d’Apple.

Nous savons déjà que Safari aura un outil capable de résumé du texte, qui permettra aux utilisateurs de générer un résumé de n’importe quelle page Web. Il est dévoilé aujourd’hui que Siri pourrait bénéficier d’un système similaire qui fonctionne dans l’application Messages. La technologie d’intelligence artificielle d’Apple serait capable d’analyser le contenu des messages et de générer des réponses rapides pour donner un coup de pour à l’utilisateur.

La recherche Spotlight serait enrichie de résultats plus intelligents et d’un meilleur tri, et fonctionnerait dans des applications telles que Contacts et Calendrier pour générer des réponses.

Un point mis en avant est que l’IA d’Apple fonctionnera en local avec iOS 18. C’est l’iPhone directement qui va s’occuper des requêtes faites par les utilisateurs. Cela permettra d’avoir un système plus rapide que ChatGPT par exemple qui dépend du cloud et d’un meilleur respect de la vie privée. Cependant, l’IA d’Apple ne saura pas tout gérer en local et des requêtes complexes nécessiteront un accès au cloud. Apple discute actuellement avec OpenAI (ChatGPT) et Google (Gemini) pour utiliser leurs IA.

Les grosses annonces d’Apple pour l’IA auront lieu le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024.