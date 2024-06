Avant le lancement du Vision Pro à l’international, Apple annonce la disponibilité de son App Store en France et dans d’autres pays. La boutique d’application était jusqu’à présent ouverte aux États-Unis, étant donné que le casque est seulement disponible sur place.

Apple indique aujourd’hui aux développeurs que leurs applications visionOS déjà disponibles pour le Vision Pro aux États-Unis seront automatiquement accessibles sur l’App Store en France, en Chine, à Hong Kong, au Japon, à Singapour, en Australie, au Canada, en Allemagne et au Royaume-Uni. Ainsi, les utilisateurs sur place pourront les télécharger dès le jour de la sortie. Cela étant dit, les développeurs qui le souhaitent pourront restreindre la disponibilité pour certains pays.

La Chine, Hong Kong, le Japon et Singapour seront servis en premiers, avec l’arrivée du casque pour le 28 juin. Pour la France, l’Australie, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni, il faudra attendre le 12 juillet.

En France, l’Apple Vision Pro débutera à 3 999 euros. Ce sera le cas pour le modèle avec 256 Go d’espace de stockage. Le prix passera à 4 249 euros pour la variante avec 512 Go et 4 499 euros pour celle avec 1 To.

Pour ceux qui ont des problèmes de vue, il faudra prendre des verres correcteurs. Il s’agit d’inserts optiques de ZEISS qui viennent se fixer de manière magnétique au casque. Il y a deux modèles : Readers pour 115 euros et Prescription pour 169 euros. Lesquels choisir ? C’est simple, Apple vous pose quelques questions sur votre vue. Selon les réponses, il faudra choisir l’un ou l’autre. Mais si vous avez actuellement des lunettes, il faudra probablement se tourner vers l’option Prescription et fournir votre ordonnance.