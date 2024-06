L’Apple Vision Pro sera officiellement disponible le 12 juillet en France et certaines applications françaises sont d’ores et déjà prêts. Il y a notamment Canal+, OQEE de Free, Arte et M6+ dans le lot.

Pour rappel, l’application myCanal de Canal+ pour l’Apple Vision Pro a fait son apparition en janvier, alors que le casque s’apprêtait à sortir aux États-Unis. Nous avons également eu le droit à un aperçu d’Arte à la même période.

myCanal

Arte

Aujourd’hui, le groupe M6 annonce que son application M6+ sera disponible pour le casque et dévoile une capture d’écran.

Il y a aussi le cas de Free. Xavier Niel avait teasé l’arrivée de OQEE pour regarder les chaînes de télévision depuis le casque et Apple a confirmé l’arrivée dans un communiqué de presse :

D’autres apps seront lancées sur le Vision Pro le mois prochain, dont MUBI et Soul Spire au Royaume-Uni ; Canal+, Foxar, OQEE et SeLoger en France ; BILD, OTTO et ZDF en Allemagne ; Classix et Sportsnet au Canada ; et Domain en Australie. En outre, des outils de productivité mondiaux comme les apps de Microsoft 365, des services de divertissement tels que Disney+, et bien d’autres nouveautés seront disponibles dans la plupart de ces pays et zones géographiques dès le lancement de l’Apple Vision Pro.