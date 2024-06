Ce n’est pas un mince exploit que vient de réaliser Huawei sur son marché national. Pour la première fois, les ventes de tablettes du fabricant ont dépassé en Chine les ventes des iPad d’Apple.Huawei aurait ainsi écoulé pas moins de 2,1 millions de tablettes sur le premier trimestre 2024, contre 1,95 million de ventes côté iPad. Huawei s’est propulsé au sommet du marché chinois porté par une croissance de 88% sur le trimestre, tandis que sur la même période, Apple a perdu un peu de sa superbe (-3%). Huawei dispose désormais de 29% de Pdm en Chine sur le marché de la tablette, contre 27% de Pdm pour Apple. Xiaomi est loin derrière à la troisième place, avec une part de marché de 12% (mais une croissance de 35%).

Le tableau de Canalys reste toutefois sujet à quelques critiques : les ventes de tablettes concernent en effet uniquement le marché chinois intérieur (Mainland China), ce qui exclut Hong Kong, un centre urbain et à très fort pouvoir d’achat de plus de 7 millions d’habitants où les produits Apple dominent très largement le marché. On notera aussi que l’iPad Pro M4 a été commercialisé à partir du second trimestre, et qu’il y a de fortes chances que ce dernier ait poussé les ventes de la tablette d’Apple en Chine (sur le Q2), sachant que l’on constate déjà une hausse de la demande dans le reste du monde.