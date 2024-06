Apple a discrètement mis à jour le firmware de sa souris Magic Mouse et du Magic Trackpad pour les passer à la version 3.1.1. Le logiciel était auparavant la version 1.9.2. Il s’agit donc d’un saut notable, mais ne vous attendez pas à des changements particuliers.

Comme l’a remarqué Aaronp613 sur le réseau social X, le numéro de build est 10M7169 pour le firmware 3.1.1 de la Magic Mouse. Pour le Magic Trackpad, c’est le numéro de build 10M7168 pour le firmware 3.1.1.

Pour vérifier la version installée, rendez-vous dans Réglages Système > Bluetooth et cliquer sur le « i » à droite du nom de votre souris ou de votre trackpad. Sinon, vous pouvez cliquer le logo d’Apple en haut à gauche de la barre des menus et vous rendre dans À propos de ce Mac > Rapport système > Bluetooth. Vous verrez vos différents appareils Bluetooth connectés, dont la Magic Mouse ou le Magic Trackpad. Cliquez dessus et vérifiez le numéro de version.

Vient maintenant la grande question : comment mettre à jour ? La réponse est simple : vous ne pouvez pas. Le processus est automatique, c’est le Mac qui décide de lui-même quand télécharger et installer le nouveau firmware. Vous pouvez seulement vérifier de temps en temps la version installée pour voir si la mise à jour est installée.

Concernant les changements, on peut imaginer qu’il y a des optimisations diverses et variées. Mais Apple ne communique pas publiquement sur le sujet.