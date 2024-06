Apple veut automatiser une plus grande partie du processus de production de l’iPhone. Selon The Information, Apple a demandé à ses responsables de réduire le nombre de travailleurs sur les lignes d’assemblage final de l’iPhone de 50% au cours des prochaines années.

Davantage d’automatisation pour la production des iPhone

La demande vient de Sabih Khan, vice-président des opérations d’Apple. La décision a été prise peu après les violents affrontements entre les employés des usines de production de Foxconn et la police en novembre 2022. Les émeutes ont eu lieu à l’extérieur de la principale usine de production de Foxconn.

Afin de réduire ses effectifs, Apple poursuit des projets d’automatisation de la chaîne d’approvisionnement et de la production qu’il avait précédemment mis en pause en raison des coûts initiaux élevés. Les machines nécessaires à l’automatisation de la production de l’iPhone peuvent parfois coûter des centaines de millions de dollars par an. Dans certains cas, Apple a fait pression sur ses partenaires de fabrication pour qu’ils réalisent cet investissement initial, avec plus ou moins de succès.

Selon des données partagées par Apple dans son rapport annuel sur les chaînes de production, le nombre total d’employés que le groupe contrôle chez ses partenaires de production pour vérifier le respect des horaires de travail est passé de 1,6 million en 2022 à 1,4 million en 2023.

Le cas des iPhone 15 et 16

De plus, l’assemblage final de l’iPhone 15 fait déjà l’objet d’une automatisation importante. Une grande partie de ce travail est gérée par Peter Thompson, un autre responsable des opérations chez Apple. Son équipe a réussi à automatiser certaines parties de l’assemblage de l’iPhone, en étroite collaboration avec des partenaires tels que Foxconn, Luxshare Precision et Pegatron. Ces succès incluent des machines qui installent des supports métalliques et des circuits imprimés flexibles sur des composants sans aide humaine.

Ces efforts et d’autres similaires ont permis à Apple et à ses partenaires de supprimer des postes pour des milliers de travailleurs en Chine. Pour certains processus, ils ont réduit les effectifs de 30%.

Apple a fait quelques acquisitions qui lui ont permis d’avancer dans son projet d’automatisation de la chaîne de la production. Cela inclut notamment le rachat de DarwinAI. Il y a aussi eu le rachat de Drishti, une société qui analyse les séquences vidéo des chaînes de montage pour identifier les goulets d’étranglement et les problèmes de production en temps réel.

Qu’en est-il de l’iPhone 16 ? Apple avait initialement prévu d’automatiser le processus d’installation des boutons de l’iPhone et d’autres composants. Cependant, le projet a été annulé en raison du taux élevé d’anomalies.