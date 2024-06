Cela fait quelques heures maintenant que l’Apple Vision Pro est disponible en précommande en France et dans d’autres pays. Et contrairement aux iPhone et Mac à la même période, il n’y a pas de rupture de stock.

Que ce soit pour le Vision Pro avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, l’Apple Store annonce toujours une livraison ou un retrait en Apple Store pour le 12 juillet. Cela correspond à la date de sortie initiale. Dans le cas des iPhone, il faut souvent précommander rapidement pour l’avoir le jour J. Sinon, il y a un délai de quelques semaines.

Pourquoi ce stock du casque ? Le prix d’abord est un frein. Pour rappel, le tarif est de 3 999€ et cela correspond au modèle de 256 Go. Il faut débourser 4 249€ pour la variante avec 512 Go et 4 499€ pour celle avec 1 To. S’ajoutent à cela les inserts, à savoir les verres correcteurs, pour ceux qui ont des problèmes de vue. Il y a les Readers pour 115€ et Prescription pour 169€. Pour la plupart des personnes, il faudra se tourner vers la paire à 169€ (une ordonnance est demandée).

D’autre part, les fans qui voulaient à tout prix le casque en même temps que les Américains ont fait le nécessaire pour l’importer d’une façon ou d’une autre. Ces personnes n’ont donc pas besoin de passer une précommande.

Il sera intéressant de voir quel va être le succès (ou pas) en Europe. Aux États-Unis, où le Vision Pro est disponible depuis février, c’est compliqué. Cela aurait poussé Apple à suspendre le développement du deuxième modèle pour se focaliser sur une variante moins chère prévue en 2025.