Apple aurait fortement augmenté ses commandes de puces auprès de TSMC, des processeurs destinés aux nouveaux modèles d’iPhone 16 et iPhone 16 Pro équipés de la puce A18. Cette augmentation des commandes pourrait être motivée par l’introduction d’Apple Intelligence lors de la WWDC, la firme de Cupertino prévoyant que cette nouveauté est susceptible de doper la demande pour les prochaines modèles. ce qui aurait probablement stimulé la demande pour l’iPhone 16. Apple prévoirait ainsi de produire entre 90 et 100 millions d’unités d’iPhone 16, contre 80 à 90 millions d’unités pour la gamme iPhone 15 (iPhone 15/15 Pro).

Cela pourrait aussi suggérer que les modèles Pro et non-Pro utiliseront tous deux la nouvelle gamme de processeurs A18, mais avec certaines nuance (peut-être un coeur de moins sur l’iPhone 16 par exemple). Habituellement, Apple introduit de nouvelles puces d’abord dans ses modèles Pro, puis les intègre aux modèles standards l’année suivante. Par exemple, les iPhone 15 Pro et Pro Max utilisent l’A17 Pro, tandis que les modèles iPhone 15 et Plus utilisent l’A16. Les iPhone 16 et 16 Plus devraient disposer d’un processeur A18 basé sur la conception de l’A17 Pro mais fabriqué avec le nouveau processus de gravure N3E de TSMC, tandis que la gamme iPhone 16 Pro serait dotée d’une nouvelle puce A18 Pro avec des capacités graphiques et d’intelligence artificielle améliorées.

Cette nouvelle stratégie viserait à aligner tous les modèles d’iPhone 16, y compris les variantes non-Pro, sur les exigences minimales nécessaires pour exécuter Apple Intelligence, ce que seuls les iPhone 16 Pro et Pro Max peuvent actuellement gérer en raison des performances supérieures du Neural Engine et de leur capacité mémoire.