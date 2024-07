Ça y est, il est maintenant possible d’utiliser l’App Store sur l’Apple Vision Pro avec un compte français. Les applications Apple TV (avec les films en 3D) et Apple Music peuvent également être utilisées normalement.

Jusqu’à présent, il était obligatoire de se connecter avec un compte Apple américain pour utiliser l’App Store de visionOS et les autres services sur le Vision Pro. Cela s’explique par le fait que le casque était uniquement disponible aux États-Unis, Apple n’avait donc pas ouvert les vannes dans les autres pays. C’était surtout un « problème » pour ceux qui importaient le casque dans leur propre pays.

Aujourd’hui, ceux qui ont un Vision Pro peuvent directement utiliser leur compte Apple français pour accéder à l’App Store, télécharger des applications, et profiter des différents services. La version Web ne propose pas encore la version française. Mais ça ne devrait pas tarder.

Cette ouverture n’est pas vraiment une surprise. Le casque sera officiellement commercialisé en France à partir du 12 juillet. Apple prépare donc le terrain afin que tout le monde puisse en profiter quand ils recevront leur Vision Pro.

Pour rappel, les précommandes pour la France et d’autres pays, dont le Canada, l’Australie, l’Allemagne et le Royaume-Uni, ont ouvert le 28 juin. À la même date, le casque a été mis en vente en Chine, à Hong Kong, à Singapour et au Japon. La sortie initiale a eu lieu en février aux États-Unis.