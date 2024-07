Il était chargé de surveiller les délits d’initié chez Apple, et finalement, la justice l’avait pincé pour ce même délit en 2018. L’ex-juriste d’Apple Gene Levoff avait alors écopé de 4 ans de probation pour ses différents écarts de conduite, une peine qui s’alourdit désormais d’une amende d’1,15 million de dollars dans une affaire connexe de la SEC.

Pour rappel, l’ex-juriste d’Apple risquait jusqu’à 120 ans de prison et 30 millions de dollars d’amendes pour son délit d’initié, mais ce dernier s’en était finalement sorti avec une simple peine de 4 ans probation et 2000 heures de service communautaire, une sentence assez « accommodante » quand on se remémore les faits : entre 2011 et 2016, Levoff a en effet réalisé environ 227 000 dollars de bénéfices et évité des pertes de 377 000 dollars grâce à son accès anticipé à certains rapports financiers.

Si l’on en croit Reuters, Gene Levoff vient tout de même d’être condamné dans une affaire civile distincte mais liée à cette première affaire. Le juge William Martini du district de Newark (New Jersey) a qualifié les délits de « particulièrement graves » en raison de la position de Levoff chez Apple. Disposant d’un capital net de 13 millions de dollars, Levoff est jugé tout à fait capable de payer une amende d’1,15 million de dollars. Ce montant s’ajoute à l’amende d’1,75 million de dollars déjà payée pour les bénéfices indus liés au délit d’initié.