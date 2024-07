Apple TV+ a décidé de continuer avec Les aventures imaginaires de Dick Turpin, en renouvelant la série pour une saison 2.

Dans Les aventures imaginaires de Dick Turpin, Dick Turpin se lance dans une série d’escapades complètement absurdes lorsqu’il devient le chef réticent d’une bande de hors-la-loi et qu’il est chargé de déjouer l’homme de loi corrompu et le voleur autoproclamé Jonathan Wilde. Dans cette réécriture irrévérencieuse se déroulant au XVIIIe siècle, Dick Turpin est le plus célèbre mais le moins probable des voleurs de grand chemin, dont le succès est principalement dû à son charme, à son sens du spectacle et à sa superbe chevelure. Avec sa bande d’adorables voyous, il connaît les hauts et les bas de ses projets, y compris un accès à la célébrité, tout en essayant d’échapper aux griffes du voleur-entrepreneur.

Le casting comprend Noel Fielding, Hugh Bonneville, Ellie White, Marc Wootton, Duayne Boachie, Tamsin Greig, Asim Chaudhry, Dolly Wells, Joe Wilkinson, Mark Heap, Geoff McGivern, Michael Fielding, Samuel Leakey et Kiri Flaherty.

Il n’y a pour le moment pas d’informations concernant la saison 2 de Les aventures imaginaires de Dick Turpin. Nous avons seulement qu’Apple TV+ a donné son feu vert. Il faudra attendre pour avoir les premiers détails sur l’histoire et la date de sortie.

La saison 1 est disponible en streaming sur Apple TV+. Elle compte six épisodes.