C’est un acteur de renommée internationale, oscarisé en 1991 pour le film Le Mystère von Bülow, qui va rejoindre l’une des séries les plus populaires d’Apple TV+. Jeremy Irons s’ajoute en effet au casting déjà prestigieux de The Morning Show. L’acteur britannique interprètera à l’écran Martin Levy dans la saison 4 de la série, soit le père (dans la série) d’Alex Levy (qui est interprétée par Jennifer Aniston).

C’est peu dire que les producteurs de la saison 4 font tout pour redresser la barre d’une saison 3 un peu chaotique et pas toujours prenante. Outre Jeremy Irons, la saison 4 accueille aussi au casting l’actrice Marion Cotillard. Le reste du casting est composé de Billy Crudup, Mark Duplass, Néstor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm et Nicole Beharie. [SPOILER] La prochaine saison se déroulera deux ans après le cliffhanger de la fin de la saison trois, où Bradley (Reese Witherspoon), la collègue d’Alex, a été arrêtée par le FBI.

Pour rappel, Media Res et Hello Sunshine (les boites de prod de Reese Witherspoon) et Echo Films (la boite de prod de Jennifer Aniston) produisent la série. La showrunner Charlotte Stoudt est productrice exécutive, tout comme la réalisatrice Mimi Leder, Aniston, Witherspoon, Michael Ellenberg de Media Res, Micah Shchraft, Zander Lehmann, Kristin Hahn d’Echo Films et Lauren Neustadter de Hello Sunshine. La saison 4 de The Morning Show sera diffusée sur Apple TV+.