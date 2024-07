L’application d’IA Suno, qui permet aux utilisateurs de générer de la musique via des invites textuelles,est désormais disponible iOS (uniquement aux Etats-Unis) malgré une poursuite en justice de la Recording Industry Association of America (RIAA). La RIAA affirme que Suno et son rival Udio ont utilisé de la musique d’artistes sans licence et sans autorisation afin de former leurs modèles d’IA. Le fait que l’App Store ait validé l’app dans ce contexte juridique reste donc pour le moins étonnant.

Suno is now on iOS! Download today on the Apple App Store: https://t.co/cvdN0TUM2q Make any song you can imagine, anytime & anywhere, and share with your friends – all from your phone 📱 pic.twitter.com/lKkykX6b8W — Suno (@suno_ai_) July 1, 2024

Suno fonctionne à base de prompts, une simple description textuelle de la chanson désirée permettant de générer un morceau (ou plutôt une piste de 30 secondes, que l’on pourra « coller » à d’autres pistes pour faire un morceau complet). L’application inclut d’autres fonctionnalités telles que l’intégration de la voix, le partage de chansons et une bibliothèque d’invites, et propose un système de crédits par paliers pour les utilisateurs gratuits et payants (les droits commerciaux sont accordés aux plans payants).

L’app est pour l’instant uniquement disponible aux États-Unis, et une version Android est en cours de développement. Suno est également accessible via Microsoft Copilot.