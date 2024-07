L’Apple Vision Pro ne sera pas livré le 12 juillet, jour de sortie, pour ceux qui passent maintenant une commande. En effet, il y a désormais des délais de livraison. Cela intervient presque une semaine après l’ouverture des précommandes dans l’Hexagone. Ce fut très calme pendant plusieurs jours.

Que ce soit pour le modèle avec 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage, Apple affiche une livraison du Vision Pro entre le 19 et le 22 juillet. Il reste toutefois une astuce pour l’avoir le jour J, à savoir le 12 juillet : récupérer le produit directement en Apple Store. Quelle que soit la boutique française choisie, Apple annonce une disponibilité du casque pour le jour de sortie. Cela peut donc être une solution si vous le voulez rapidement.

Ce scénario montre en tout cas une différence notable avec les iPhone et les Mac. Les deux produits, surtout l’iPhone, sont rapidement en rupture de stock après l’ouverture des précommandes. Il faut donc se dépêcher pour espérer l’avoir le jour de la sortie. Dans le cas du Vision Pro, les délais de livraison commencent à peine à bouger près d’une semaine après l’ouverture des précommandes

Il est certain que le prix de 3 999 euros est un frein pour beaucoup de personnes. Il y a également ceux qui ne voient pas réellement un intérêt pour un usage régulier.