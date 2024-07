Outre son prix excessif et son confort relatif, l’Apple Vision Pro souffre d’un manque de killer-apps et tout simplement d’apps tirant réellement parti des performances du casque. Conscient de ce problème, un groupe de développeurs passionnés – Matt Hoerl de Beautiful Things, Cosmo Scharf de visionOS Dev Partners, ainsi que Brian Boyd Jr. – a décidé de lancer le premier « hackathon » pour le système visionOS. Le hackathon Vision Hack se déroulera du 13 au 15 septembre, deux jours durant lesquels les développeurs (qui se seront inscrits pour l’évènement) devront concevoir et développer une app pour le casque d’Apple. L’événement a pour objectif de pousser les développeurs à collaborer sur un même projet pour créer rapidement des apps pour le Vision Pro, l’aspect concours poussant chaque groupe de devs à réaliser la meilleure application possible.

Pour corser l’affaire, Vision Hack se déroulera entièrement à distance. Les développeurs devront collaborer ensemble via leurs Persona (avatars 3D de la personne conçus pour le Vision Pro) et le réseau social Discord. Jusqu’à 5 développeurs pourront collaborer sur une même app. Les frais d’inscription sont de 25 dollars par personne, et la liste des prix sera dévoilée au mois d’août. A noter que Matt Hoerl, Cosmo Scharf et Brian Boyd Jr, les organisateurs du Vision Hack, ont déjà organisé des événements de ce type par le passé, ce qui devrait rassurer les développeurs sur le sérieux de l’initiative.