La plupart des utilisateurs d’iPhone passent par Safari pour utiliser Google, mais cela embête un peu le moteur de recherche. En effet, il préférerait que les utilisateurs d’Apple passent plutôt par son application qui se nomme Google ou le navigateur Chrome.

Une dépendance importante à Apple

Selon The Information, 30% des recherches effectuées sur Google par les utilisateurs d’iPhone sont réalisées depuis l’application Google. Le taux était de 25% il y a cinq ans. Cela progresse donc, mais pas aussi vite que le moteur de recherche le souhaite. Son objectif est d’atteindre 50% d’ici 2030, mais ce ne sera pas atteint au vu de l’avancée actuelle selon des résultats internes. La plupart des utilisateurs restent sur Safari d’Apple.

Il faut savoir que Google verse 20 milliards de dollars par an à Apple pour être le moteur de recherche par défaut de Safari. C’est une somme plus qu’importante et Google aimerait bien baisser le prix. C’est pour cela qu’il espère que davantage d’utilisateurs vont se tourner vers son application ou Chrome : cela permet de moins dépendre de Safari.

« Il est tout simplement trop difficile de s’affranchir du fait que Safari est préinstallé sur les appareils Apple », ont déclaré des sources à The Information.

Google cherche donc des solutions. C’est pour cela que la société a embauché Robby Stein, un ancien cadre d’Instagram et Yahoo. Sa mission est de pousser les utilisateurs de Safari à utiliser l’application de Google plutôt que le navigateur d’Apple pour faire des recherches.

Pas d’IA sur Safari, mais sur l’application Google

Une idée envisagée a été de bloquer les fonctions d’intelligence artificielle de Google aux utilisateurs de Safari. Cela concernerait notamment la fonction AI Overviews. Celle-ci propose une synthèse des résultats de recherche pour éviter que les internautes aient à naviguer sur plusieurs sites pour trouver une réponse à leur requête. Google voulait donc réserver AI Overviews à son application, laissant de côté les utilisateurs de Safari. Mais Google a finalement décidé de ne pas le faire.

Pendant ce temps, Google est en plein combat judiciaire avec les États-Unis qui l’accusent de pratiques anticoncurrentielles. Le groupe est notamment critiqué pour son accord avec Apple pour être le moteur de recherche par défaut, estimant que cela nuit totalement à la concurrence. Les autres moteurs de recherche ne peuvent pas rivaliser financièrement parlant.