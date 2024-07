Epic Games et son dirigeant Tim Sweeney ont critiqué Apple et plus particulièrement une décision du fabricant d’iPhone qui a donné son feu vert pour l’Epic Games Store sur iOS.

Avant toute chose, il est bon de rappeler ce qui s’est passé. Vendredi, Epic a révélé qu’Apple avait rejeté à deux reprises sa demande de notarisation de l’Epic Games Store sur iOS. La société de Cupertino estimait que le design et la position du bouton « Installer » d’Epic étaient trop similaires au bouton « Obtenir » de l’App Store et que l’étiquette « Achats intégrés » était trop similaire à l’étiquette équivalente de l’App Store. Epic avait annoncé se tourner vers la Commission européenne, estimant qu’Apple ne respectait pas le DMA.

Quelques heures plus tard, Apple a finalement approuvé l’Epic Games Store. « Apple nous a informés que notre demande de notarisation de l’Epic Games Store, précédemment rejetée, a été acceptée », a indiqué Epic. Mais il y a du changement depuis.

Apple valide l’Epic Games Store… mais veut un changement

En effet, Apple a indiqué à certains médias et non à Epic que l’autorisation était temporaire et que le créateur de Fortnite devait toujours changer ses boutons. Epic Games a réagi à ce sujet :

Apple a déclaré à certains canaux de presse que, bien qu’ils aient approuvé notre application EGS actuelle sur iOS pour la notarisation, ils exigent toujours qu’Epic modifie l’interface utilisateur dans une future version. Epic conteste cette affirmation.

De son côté, Tim Sweeney déclare :

La saga DMA d’Apple a pris une tournure absurde. Apple déclare maintenant aux journalistes que cette validation est temporaire et exige que nous changions les boutons dans la prochaine version – ce qui rendrait notre magasin moins standard et plus difficile à utiliser. Nous nous battrons contre cela.

Il se trouve qu’Epic pourrait bien gagner cette affaire, tout particulièrement si la Commission européenne s’en mêle. En effet, le processus de notarisation consiste à vérifier s’il y a des malwares et autres éléments problématiques pour la sécurité, pas à imposer tel ou tel changement d’interface.