Après deux rejets, Apple a finalement donné son feu vert pour l’Epic Games Store sur iOS. Epic Games va ainsi pouvoir lancer sa propre boutique d’applications et Fortnite sur iPhone et iPad. Ce sera uniquement dans les pays de l’Union européenne grâce au DMA.

Epic Games a annoncé la nouvelle au travers d’un message posté sur X (ex-Twitter) : « Apple nous a informés que notre demande de notarisation de l’Epic Games Store, précédemment rejetée, a été acceptée ». Le groupe, qui a déjà obtenu la validation pour Fortnite, a précédemment indiqué que la boutique devrait être disponible sous deux mois.

Pour rappel, l’annonce des deux rejets par Apple a eu lieu hier. Epic Games Store indiquait :

Apple a rejeté à deux reprises notre demande de notarisation de l’Epic Games Store, au motif que le design et la position du bouton « Installer » d’Epic sont trop similaires au bouton « Obtenir » d’Apple et que notre étiquette « Achats intégrés » est trop similaire à l’étiquette « Achats intégrés » de l’App Store.

Nous utilisons les mêmes conventions de dénomination « Installer » et « Achats intégrés » que celles utilisées dans les magasins d’applications populaires sur de multiples plateformes, et nous suivons les conventions standard pour les boutons dans les applications iOS. Nous essayons simplement de créer une boutique que les utilisateurs mobiles peuvent facilement comprendre, et la divulgation des achats intégrés est une meilleure pratique réglementaire suivie par tous les magasins de nos jours.

Le rejet d’Apple est arbitraire, obstructif et en violation du DMA, et nous avons fait part de nos préoccupations à la Commission européenne. En l’absence d’autres obstacles de la part d’Apple, nous sommes prêts à lancer l’Epic Games Store et Fortnite sur iOS dans l’UE au cours des deux prochains mois.