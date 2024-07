Charger son iPhone 16 Pro devrait être plus rapide, puisque le smartphone supporterait la charge jusqu’à 40 W. Ce serait du moins le cas pour la charge filaire. Avec MagSafe (sans fil), ce serait 20 W selon ITHome.

Pour faire une comparaison, les iPhone 15 et 15 Pro proposent une charge rapide jusqu’à 27 W en filaire si un chargeur USB-C compatible est utilisé. En MagSafe avec les modèles d’Apple et d’autres accessoires certifiés, ils atteignent 15 W. Selon les dires d’Apple, il faut 30 minutes pour passer de 0% à 50% avec un chargeur de 20 W ou plus. Il s’agissait déjà de cette donnée pour les iPhone 13 et 14.

Ainsi, le fait de passer à une charge de 40 W permettrait d’avoir un gain de 48% par rapport à la génération actuelle. Pour MagSafe, le gain serait de 33%. Le gain aurait lieu afin « d’équilibrer et d’améliorer le problème de l’augmentation du temps de charge causée par la hausse de la capacité de la batterie ».

Pour rappel, quelques rumeurs ont suggéré un changement au niveau des batteries pour les iPhone 16 Pro. La capacité pourrait augmenter. Aussi, Apple changerait le design avec un nouveau connecteur et une coque en métal dépoli, au lieu d’une feuille d’aluminium noire.

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera ses iPhone 16 en septembre lors d’une keynote.