Présumé innocent, la série thriller portée par Jake Gyllenhaal, va continuer, avec Apple TV+ annonçant aujourd’hui donner son feu vert pour une saison 2.

Dans cette série inspirée du roman éponyme de Scott Turow classé parmi les best-sellers du New York Times, un meurtre terrible vient secouer le bureau du procureur de Chicago quand le procureur général adjoint Rusty Sabich, joué par Jake Gyllenhaal, devient lui-même suspect. Les thèmes explorés sont l’obsession, le sexe, la politique, mais aussi le pouvoir et les limites de l’amour tandis que l’accusé se bat pour préserver son mariage et l’unité de sa famille.

Outre Jake Gyllenhall, le casting comprend Ruth Negga, Bill Camp, O-T Fagbenle, Chase Infiniti, Elizabeth Marvel, Nana Mensah, Renate Reinsve, Peter Sarsgaard et Kingston Rumi Southwick.

La première saison de la série comprend huit épisodes. Les six premiers ont déjà été diffusés, les deux restants seront respectivement disponibles les 17 et 24 juillet.

Il n’y a pour le moment peu d’informations sur la saison 2 de Présumé innocent sur Apple TV+. Le service de streaming se contente d’indiquer que David E. Kelley, J.J. Abrams, Jake Gyllenhaal, Rachel Rusch Rich, Dustin Thomason et Matthew Tinker seront une nouvelle fois des producteurs exécutifs, et Scott Turow sera un co-producteur exécutif. Mais pour le reste, rien n’est dit sur l’intrigue, le casting, le nombre d’épisodes ou la date de sortie.