Apple a choisi la ville de New York pour organiser un rendez-vous dédié au gaming sur iPhone, iPad et Mac. Cet évènement a eu lieu le 10 juillet, mais rien n’avait été annoncé publiquement. Quelques détails ont maintenant fuité.

Macotakara révèle qu’Apple a mis en avant plusieurs de ses récents produits, dont des iPhone 15 Pro Max, iPad Pro M4, MacBook Pro, MacBook Air et iMac. Certains iPhone avaient la manette de jeu Backbone One. Apple proposait également la manette DualSense de la PlayStation 5 pour jouer à certains titres sur Mac et iPad.

Plusieurs jeux étaient disponibles pendant la démo, dont Resident Evil 7, Biohazard, Valheim, Assassin’s Creed Mirage, Diablo Immortal, Zenless Zone Zero ou encore Palworld.

Apple a notamment mis en avant certaines de ses fonctionnalités, dont le mode jeu qui débarque sur iPhone et iPad avec iOS 18. Il était déjà disponible sur Mac depuis macOS Sonoma. Pour rappel, ce mode s’active automatiquement quand un jeu est lancé et permet au titre d’exploiter toute la puissance de l’appareil pour de meilleures performances. L’iPhone, l’iPad ou le Mac vient automatiquement limiter les autres tâches en fond pour y arriver.

Ce rendez-vous a aussi été l’occasion de montrer une expérience gaming sur l’iPad Pro M4, étant donné que c’est le premier produit à avoir cette nouvelle puce puissante.

Il faut savoir qu’Apple avait déjà organisé un évènement sur les jeux en 2023 avec plusieurs médias et influenceurs. Quelques articles avaient vu le jour. L’histoire s’est donc répétée cette année, mais la couverture médiatique est bien plus légère. Seul Macotakara partage les détails.