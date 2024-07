Apple a toujours un peu de mal avec les ventes des iPhone 15 par rapport à celles des iPhone 14. Elles étaient inférieures au premier trimestre de 2024 et elles l’ont été une nouvelle fois au deuxième trimestre aux États-Unis, selon les données du cabinet CIRP.

Les quatre modèles d’iPhone 15 ont représenté 67% des ventes totales d’iPhone au cours du deuxième trimestre de 2024, contre 79% pour les quatre modèles d’iPhone 14 au cours du même trimestre de l’année précédente. Et si l’on compare avec le premier trimestre, tous les iPhone 15 avaient une part de 68%. Il y a donc une baisse de 1 point.

Dans le détail, l’iPhone 15 a représenté 19% des ventes, contre 24% il y a un an pour l’iPhone 14. L’iPhone 15 Plus a une part de 8% contre 12% un an plus tôt pour l’iPhone 14 Plus. Au niveau de l’iPhone 15 Pro, la part est de 17% contre 21% pour l’iPhone 14 Pro à base comparable. Et pour l’iPhone 15 Pro Max, la part est de 22%, soit autant que l’iPhone 14 Pro Max il y a un an.

La part réduite des iPhone les plus récents a été occupée par des modèles anciens. Au deuxième trimestre, les iPhone 14 et 14 Plus ont représenté 17% des ventes. L’année dernière, à la même période, les iPhone 13 et 13 mini n’ont représenté que 11% des ventes.

De son côté, Apple pense que les iPhone 16 vont connaître un certain succès. Le groupe a demandé à ses fournisseurs d’augmenter la production. Il s’attend à des ventes en hausse de 10%. La raison ? La présence d’Apple Intelligence. Apple pense que son IA va booster les ventes, sachant qu’elle nécessite au moins un iPhone 15 Pro ou Pro Max.