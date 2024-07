Sony renouvelle son offre qui permet aux propriétaires d’une PlayStation 4 ou 5 d’avoir Apple TV+ gratuit pendant 3 mois. L’offre est valide jusqu’au 22 septembre.

Il y a trois conditions pour profiter de l’offre : avoir une PS4 ou PS5, un compte PlayStation Network (PSN) et un compte Apple. Si vous remplissez les conditions, voici les étapes à suivre pour avoir Apple TV+ gratuit pendant 3 mois :

Accédez à l’application Apple TV dans la section « TV et vidéo » de votre console PS4 ou dans le Portail multimédia de votre console PS5

Téléchargez et ouvrez l’app Apple TV, puis suivez les instructions à l’écran

Connectez-vous ou créez votre identifiant Apple

Profitez de 3 mois offerts à Apple TV+

Dans une foire à questions (FAQ) sur son site, Sony précise : « Offre valable uniquement pour les nouveaux abonnés et les anciens abonnés éligibles Apple TV+ dans votre région ». Le groupe insiste bien sur le fait que les abonnés existants n’y ont pas le droit : « Non, cette offre est disponible uniquement pour les nouveaux abonnés à Apple TV+ et les anciens abonnés à Apple TV+ éligibles ».

Pour rappel, il y avait déjà déjà eu la même offre en juillet 2023 pour les joueurs PS4/PS5, en mars 2022 pour les joueurs PS4 et en juillet 2021 pour les joueurs PS5. Comme nous pouvons le voir, l’offre revient chaque année en juillet.