Apple a mis en ligne une vidéo sur sa chaîne YouTube qui a pour nom OOO (Out of Office) et qui met une nouvelle fois en scène l’équipe The Underdogs. C’est aussi l’occasion d’avoir une mise en avant des différents produits.

La vidéo de 10 minutes suit l’équipe de design The Underdogs qui se rend en Thaïlande dans une tentative de dernière minute pour répondre aux souhaits d’un client. Pour ce faire, ils doivent trouver une nouvelle usine d’emballage, résoudre des problèmes de conception de dernière minute, créer des prototypes, surmonter les barrières linguistiques et plus encore.

La vidéo est l’occasion d’avoir l’iPhone, l’iPad, le Mac et pour la première fois l’Apple Vision Pro. On voit d’ailleurs le casque sur la miniature, là où les autres appareils sont absents. La miniature se concentre surtout sur les membres de l’équipe.

Cela fait quelques années maintenant qu’Apple propose du contenu avec l’équipe The Underdogs. Dès 2019, il y avait une vidéo pour montrer la force de l’écosystème Apple dans l’entreprise. D’autres ont vu le jour au fil des années, dont une qui a pour titre Escape from the Office et qui vantait les produits Apple au sein des start-up. D’ailleurs, cette vidéo a été l’une des publicités les plus vues sur YouTube en 2022.