Apple sait que son casque Apple Vision Pro a besoin de contenus adaptés. Chose promise chose due, la firme de Cupertino vient d’annoncer le lancement imminent de plusieurs expériences immersives pour le Vision Pro. Au programme et dès aujourd’hui, « Boundless », qui inaugure une nouvelle catégorie de vidéo immersive portant sur des « voyages uniques en leur genre ». Dans « Boundless », l’utilisateur aura l’impression d’effectuer un tour en ballon dirigeable au dessus de la région Cappadoce en Turquie. Le second épisode, « Arctic Surfing », sera disponible cet automne. Au mois d’août, le Vision Pro accueillera un nouvel épisode de la série documentaire « Wild Life », qui portera cette fois sur le Sheldrick Wildlife Trust au Kenya, une association de protection de la nature, avec pour vedette des éléphants orphelins. L’épisode suivant portera sur un groupe de plongeurs aux Bahamas.

Et ça continue encore : en septembre, on aura droit à « Elevated », une série d’expériences immersives plaçant l’utilisateur du Vision Pro « au-dessus de panoramas emblématiques depuis des hauteurs vertigineuses ». Le premier épisode de cette série se déroulera à Hawai. Le second épisode de la même série portera sur une région de Nouvelle-Angleterre durant l’automne. Les amateurs de musique profiteront d’une nouvelle performance immersive de The Weeknd tandis que les férus de NBA (allez Wemby !) auront un aperçu des coulisses du NBA All-Star Weekend 2024. Il y aura aussi un court-métrage dans cette longue liste, « Submerged », dont l’action se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, une nouvelle série sportive intitulée Big-Wave Surfing fera ses débuts durant le courant de l’année. Evidemment, tous ces contenus seront disponibles pour les utilisateurs du Vision Pro en France…