Le jailbreak d’iOS 18 est désormais disponible grâce à l’outil Palera1n qui passe en version 2.0. Cela intervient après un teasing d’une image publiée sur les réseaux sociaux.

Jailbreak iOS 18 disponible, mais de façon limitée

En l’état, Palera1n 2.0 propose le jailbreak d’iPadOS 18 pour l’iPad 7… et c’est tout. Cela s’explique par le fait que l’outil se repose ici sur la vulnérabilité Checkm8, qui se veut une faille matérielle. Apple ne peut pas donc pas la patcher, bien que la société puisse mette des bâtons dans les roues avec des mises à jour d’iOS.

Certains appareils uniquement sont éligibles à la faille Checkm8 et l’iPad 7 est le seul de la liste en ce qui concerne les produits pouvant installer iOS/iPadOS 18. Un jailbreak pour les autres iPad et iPhone nécessite d’utiliser de nouvelles failles de sécurité. Et c’est loin d’être simple, étant donné qu’Apple renforce chaque année la sécurité de ses produits.

Au-delà du support limité à un appareil, l’équipe de Palera1n prévient que certains éléments en lien avec le jailbreak sont cassés. Par exemple, l’application Réglages a été réécrite en Swift et Preferenceloader devra être mis à jour pour fonctionner. Preferenceloader permet d’accéder aux réglages des différents tweaks installés. De plus, la barre supérieure rouge de l’interface utilisateur du mode sans échec d’ElleKit ne fonctionne pas pour le moment. Vous pouvez utiliser TweakSettings en attendant.

Outre iPadOS 18, Palera1n propose maintenant le jailbreak d’iPadOS 17.6 sur iPad et de tvOS 15 et les versions ultérieures sur Apple TV.

Vous pouvez télécharger Palera1n 2.0 depuis ce dépôt GitHub. C’est disponible pour macOS et Linux.