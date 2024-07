Avec la bêta 4 de macOS Sequoia, disponible dès maintenant pour les développeurs, il est possible de changer la taille de la fenêtre pour la fonction de recopie d’écran de l’iPhone.

Jusqu’à présent, la fonction de recopie d’écran de l’iPhone avait une seule taille. Avec la bêta 4 de macOS Sequoia, l’utilisateur a le choix et peut agrandir ou réduire la fenêtre. La personnalisation est toutefois limitée : il n’y a que trois options, dont celle qui était proposée jusqu’à présent.

Autre limitation : il n’est pas possible de changer la taille avec le curseur de la souris depuis l’un des coins de la fenêtre. En effet, il faut se rendre dans la section Présentation au niveau de la barre des menus pour faire la modification. Sinon, il est possible d’utiliser des raccourcis clavier. Pour afficher la taille par défaut, il faut faire la combinaison ⌘0. Pour l’agrandir, c’est ⌘+. Et pour la réduire, c’est ⌘-.

Images 9to5Mac

Pour rappel, la fonction de recopie d’écran est conçue pour vous permettre de contrôler votre iPhone depuis votre Mac, d’interagir avec des applications et de recevoir des notifications alors que votre téléphone reste verrouillé et rangé. Le tout fonctionne sans fil.

Malheureusement, ce système n’est pas disponible pour les utilisateurs dans les pays de l’Union européenne. Apple assure que le DMA pose problème avec la fonctionnalité, à l’instar d’Apple Intelligence et de la version améliorée de SharePlay. Mais les Européens peuvent « tricher » en utilisant un compte Apple situé en dehors de l’UE.