Time Bandits fait ses débuts sur Apple TV+. Librement adapté du célèbre film de Terry Gilliam sorti en salles en 1981, Time Bandits apporte une touche de comédie bienvenue en ces temps moroses. Jemaine Clement et Taika Waititi, connus pour leur travail sur « What We Do in the Shadows », sont les deux showrunners de cette nouvelle série. Time Bandis raconte l’histoire d’un jeune garçon, Kevin, qui croise des voyageurs dans le temps aux allures pittoresques, ces derniers volant de riches personnages historiques. Kevin décide de suivre cette fine équipe dans sa quête, bien décidé à retrouver ses parents.

Le trailer était suffisamment engageant pour qu’on se penche plus avant sur cette adaptation, mais l’on espère surtout que l’humour parfois corrosif du film d’origine n’aura pas été perdu au passage (sur ce point, ce qui a été montré a de quoi susciter quelques inquiétudes). Le casting comprend Lisa Kudrow, Charlyne Yi, Rune Temte, Tadhg Murphy et Roger Jean Nsengiyumva, Jemaine Clement interprétant le rôle de l’antagoniste et Taika Waititi celui de l’Être Suprême ! La série comprend 10 épisodes, les deux premiers étant disponibles dès aujourd’hui dans le service.