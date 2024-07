Apple va t-il enfin mettre un terme aux petits soucis de surchauffe assez récurrents sur ses appareils lors d’usages prolongés ? Si l’on en croit le site The Information, une solution aurait été trouvée pour la prochaine génération d’iPhone 16. Certes, iOS 17 atténue ce problème, mais si l’on en croit le site The Information, Apple aurait décidé d’aller un cran plus loin avec l’iPhone 16 Pro (et l’iPhone standard ?), ces modèles étant équipés d’une « feuille de graphite plus grande » à l’intérieur du châssis, ce qui permettrait de réduire la température interne (le graphite jouant le rôle d’absorbeur de chaleur).

Cette information est raccord avec une fuite un peu ancienne qui prétendait déjà que l’iPhone 16 serait équipé d’un système de gestion thermique amélioré. Reste à voir jusqu’à quel point une plaque de graphite permettra de réduire la température dégagée par le SoC. Ce serait déjà une belle évolution si la chaleur du boitier de l’iPhone n’augmentait pas trop en usage standard prolongé (qu’il y ait de la surchauffe lors des tâches exigeantes est déjà plus logique). Les iPhone 16 et 16 Pro seront dévoilés et disponibles à la vente lors du mois de septembre prochain.