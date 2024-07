Les iPhone se préparent à doubler la capacité de stockage en atteignant 2 To. Cela devrait être possible grâce à un changement de technologie selon le cabinet de recherche TrendForce.

Le passage aux iPhone avec 2 To de stockage devrait être possible grâce à la technologie NAND Quad-Level Cell (QLC). L’utilisation du QLC permettrait à Apple d’augmenter la capacité de stockage dans un espace plus réduit et serait proposée à un prix inférieur, mais avec l’inconvénient de vitesses de lecture et d’écriture plus lentes. La technologie QLC peut également être moins durable et moins fiable que la technologie TLC, car elle gère moins bien les opérations d’écriture constantes.

Une rumeur datant de janvier a indiqué que les iPhone 16 Pro et Pro Max devraient passer sur la technologie QLC pour ce qui est du modèle avec 1 To de stockage. Il s’est également murmuré qu’Apple passerait à 2 To dès cette année.

TrendForce n’est toutefois pas de cet avis et pense qu’il va falloir un peu patienter. Le cabinet estime que le passage à la technologie QLC par Apple se fera sur les iPhone en 2026 et pas avant. Cela signifierait qu’il faudrait attendre les iPhone 18.

Apple officialisera les iPhone 16 en septembre. Nous saurons donc dans deux mois s’il y aura une option avec 2 To de stockage ou s’il faudra attendre de futurs iPhone.