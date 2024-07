Les employés de l’Apple Store à Towson dans le Maryland aux États-Unis ont été les premiers à se syndiquer et ils annoncent aujourd’hui avoir trouvé un accord de principe avec Apple pour améliorer les conditions de travail. Ils avaient voté l’année dernière pour faire une grève.

L’Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aérospatiale, par le biais de sa coalition des employés de la vente au détail organisée (IAM CORE), est le syndicat représentant les 85 employés de l’Apple Store. Dans un communiqué, il est indiqué que l’accord avec Apple améliorera l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, augmentera les salaires et protégera les emplois. Ces changements s’ajoutent à tous les avantages que les travailleurs syndiqués ont déjà obtenus, et ils sont également en mesure de négocier les avantages futurs.

Le détail de l’accord avec les employés d’Apple

L’accord, qui s’étend sur trois ans, comprend notamment les éléments suivants :

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée : amélioration des horaires avec des protections pour les membres actuels et à temps partiel.

Augmentations salariales : augmentations moyennes de 10% pendant la durée du contrat et augmentation du salaire de départ pour 80% des classifications d’emploi.

Sécurité de l’emploi : limitation du nombre d’employés sous contrat et clause d’indemnité de départ.

Transparence : une procédure disciplinaire équitable et claire, assortie de protections et d’une obligation de rendre des comptes.

« Depuis le début, la mission d’IAM CORE a été d’améliorer Apple pour nos employés, nos clients et nos communautés », a déclaré le comité de négociation d’IAM CORE. « En parvenant à un accord de principe avec Apple, nous donnons à nos membres la possibilité de s’exprimer sur leur avenir et nous faisons un premier pas important vers de nouvelles avancées. Ensemble, nous pouvons nous appuyer sur ce succès, magasin après magasin, et accroître le pouvoir qu’IAM CORE a commencé à exercer ici, dans le Maryland ».

« Nous sommes extrêmement fiers d’être le premier syndicat à mener ce combat pour les travailleurs d’Apple », a déclaré de son côté David Sullivan, vice-président général d’IAM pour le territoire de l’Est. « Le véritable partenariat entre IAM, IAM CORE et les travailleurs d’Apple nous a conduits à ce moment historique ».

Les 85 employés de l’Apple Store voteront le 6 août pour accepter ou non l’accord.