Le monde de la mode français s’invite un peu plus sur l’Apple Vision Pro avec le lancement de l’application de Balenciaga. Il y a également Rimowa, une entreprise allemande de bagages de haute qualité.

L’application de Balenciaga pour l’Apple Vision Pro propose une vue immersive de ses défilés de mode et de ses collections. Elle offre des vues de drone exclusives et des séquences stéréoscopiques du défilé printemps-été 2025 de Balenciaga, qui s’est tenu à Shanghai le 30 mai. Les utilisateurs peuvent également accéder à un lookbook interactif et au contenu des collections précédentes, ce qui leur permet d’explorer la mode de Balenciaga dans un environnement virtuel.

Pour sa part, l’application de Rimowa pour l’Apple Vision Pro offre une expérience immersive et interactive qui permet d’explorer en détail les valises de la marque. Elle propose des modèles 3D haute résolution des produits de Rimowa, ce qui permet aux utilisateurs d’examiner le savoir-faire et le design sous différents angles. Elle comprend également des fonctionnalités telles que des essayages virtuels, qui permettent aux utilisateurs de voir l’aspect et le fonctionnement de différents modèles de valises dans un espace virtuel. En outre, l’application offre une expérience de salle d’exposition virtuelle, permettant aux utilisateurs de personnaliser leurs bagages avec différents accessoires et couleurs, et de voir les changements en temps réel.

Il est peu certain que de telles applications poussent des personnes à soudainement acheter un Apple Vision Pro. Mais elles ont le mérite d’exister et cela permet d’augmenter le nombre d’applications disponibles pour visionOS.