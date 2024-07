Apple vient de rendre disponible la deuxième bêta publique (build 22A5316k) d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad pour les testeurs publics. Elle arrive deux semaines après la précédente version et quelques jours après la révision de la bêta 4 pour les développeurs. Cette dernière et la version du jour pour les testeurs publics est identique (même numéro de build).

Quelques nouveautés sont disponibles par rapport à la première bêta. Le thème clair ou sombre d’iOS est désormais synchronisé avec le thème clair ou sombre pour les icônes d’applications sur l’écran d’accueil. L’application Réglages a ajouté une nouvelle section qui a pour nom iCloud, aux côtés d’App Store, Cartes et Apple Pay, et Game Center. Au niveau des paramètres de l’appareil photo dans l’application Réglages, une nouvelle option « Controls Menu ». D’autre part, de nouveaux fonds d’écran sont disponibles pour CarPlay. La liste des nouveautés à retrouver sur cet article.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publics, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la bêta 2 d’iOS 18 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation.

Si vous n’avez pas rejoint le programme et souhaitez le faire, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site beta.apple.com Cliquez sur le bouton « S’inscrire » Connectez-vous avec votre compte Apple (le même qui est utilisé sur votre iPhone ou iPad) Lisez les conditions puis appuyez sur le bouton pour les accepter Suivez les instructions indiquées

Une fois que vous avez réalisé ces étapes, votre appareil est enregistré. Il faut maintenant se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, puis choisir l’option pour la bêta publique. Ensuite, il faut revenir en arrière puis la mise à jour apparaît. Vous pouvez ainsi lancer le téléchargement puis procéder à l’installation.