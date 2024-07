Le Wi-Fi 7 devrait bel et bien être disponible sur les iPhone 16 Pro et Pro Max. L’information a déjà fait parler d’elle dans le passé et elle se confirme une nouvelle fois aujourd’hui avec les informations de Digitimes.

Les iPhone 14 Pro et Pro Max supportent le Wi-Fi 6. Les iPhone 15 Pro et Pro Max sont passés au Wi-Fi 6E. Et cette année, ce sera donc le Wi-Fi 7 pour les iPhone 16 Pro et Pro Max. Les appareils supportant le Wi-Fi 7 peuvent envoyer et recevoir des données simultanément sur les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz, ce qui se traduit par des débits plus rapides, une latence plus faible et une connectivité plus fiable. Grâce à des technologies telles que le 4K QAM, le Wi-Fi 7 devrait offrir des vitesses de transfert de plus de 40 Gb/s, soit quatre fois plus que le Wi-Fi 6E.

D’autres changements sont attendus pour les iPhone 16 Pro. Les écrans devraient passer de 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces. Apple va également proposer un nouveau bouton Capture. Il sera mécanique et non capacitif, mais il réagira à la pression et au toucher. Il sera possible d’effectuer des zooms avant et arrière en glissant de gauche à droite sur le bouton, de faire la mise au point en appuyant légèrement et d’activer un enregistrement vidéo en appuyant plus vigoureusement.

D’autre part, on retrouvera la puce A18, un capteur ultra grand-angle de 48 mégapixels et plus encore.