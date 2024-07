Apple a annoncé aujourd’hui que l’Apple Vision Pro a été utilisé avec succès par un patient atteint de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Le patient est parvenu à contrôler visionOS grâce à la technologie d’interface cerveau-ordinateur (BCI) de Synchron. Mark, un homme de 64 ans atteint de SLA, a ainsi pu utiliser le Vision Pro pour jouer au Solitaire, regarder Apple TV et envoyer des messages texte sans utiliser ses mains (qu’il ne peut plus bouger en raison de sa pathologie). Cette avancée technologique majeure (qui n’est toutefois pas une première concernant le BCI) permet à des utilisateurs en lourde situation de handicap (pertes de la fonctionnalité des membres supérieurs) d’utiliser une machine aussi sophistiquée que le Vision Pro sans devoir utiliser les gestes de la main.

Deux fois par semaine depuis le mois d’août 2023, Mark s’entraîne à diverses compétences avec son BCI, et parvient au même niveau de maitrise qu’avec son iPhone, son iPad et son ordinateur (oui, Mark est un sacré Apple user) . La technologie BCI de Synchron, implantée via une procédure endovasculaire minimalement invasive, détecte l’intention motrice du cerveau et transmet sans fil ces signaux à des dispositifs externes, permettant ainsi un contrôle de la machine sans les mains.

Tom Oxley, le CEO et fondateur de Synchron, a souligné le potentiel de la BCI : « BCI est une plate-forme permettant de reconnecter les personnes blessées ou malades au paysage technologique grand public en évolution rapide. Vision Pro est un système puissant, mais il repose sur l’utilisation de gestes de la main pour exercer un contrôle sur l’interface utilisateur. Nous envoyons des signaux de contrôle directement depuis le cerveau pour remplacer le besoin de gestes manuels. Nous nous dirigeons vers une nouvelle norme Bluetooth pour les interactions homme-machine qui ne nécessitent ni contact ni parole. Il s’agit d’un besoin critique non satisfait pour des millions de personnes paralysées. »

Synchron se prépare à des études cliniques à plus grande échelle et cherche à obtenir l’approbation de la FDA pour commercialiser sa technologie.