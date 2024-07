Apple s’en est bien sorti au deuxième trimestre de 2024 en ce qui concerne les ventes de smartphones. En effet, quatre de ses iPhone sont dans le top 10. Trois sont même sur le podium selon les données du cabinet Counterpoint.

Le smartphone le plus vendu dans le monde au deuxième trimestre de 2024 a été l’iPhone 15. Sa part de marché a été de 4,1%. Il est suivi par l’iPhone 15 Pro Max avec 3,7% et l’iPhone 15 Pro avec 3,1%. La quatrième place est occupée par Samsung avec son Galaxy A15 5G et sa part de 2%. Le Galaxy A15 4G est cinquième avec 1,8%. Apple fait son retour avec l’iPhone 14 à la sixième place et sa part de 1,6%. Le reste du classement est composé de smartphones Samsung Galaxy et du Redmi 13C 4G de Xiaomi.

À l’instar de l’année précédente, ce sont les derniers iPhone qui dominent le classement. Mais Apple a un peu perdu du terrain cette année, avec les parts qui sont légèrement inférieures et le fait que le quatrième iPhone de la liste est à la sixième place en 2024, contre la quatrième place en 2023.

On notera en tout cas qu’il y a un point commun entre les deux : l’iPhone 14 Plus et l’iPhone 15 Plus sont totalement absents. De précédentes données ont déjà montré que les modèles Plus n’étaient pas vraiment populaires. Cela explique pourquoi Apple va l’abandonner en 2025 en proposant un iPhone 17 Slim à la place.

En tout cas, il est intéressant de voir que les smartphones dominants chez Apple sont tous des modèles haut de gamme. À l’inverse, les modèles de Samsung dans le top 10 sont des modèles d’entrée de gamme.