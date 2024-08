Apple nous fait une surprise aujourd’hui : le HomePod de première génération, qui a vu le jour en 2017, n’a plus le statut de « produit ancien ». En effet, il y a eu un changement au niveau de la liste répertoriant les produits anciens et obsolètes.

Les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans. Il y a ensuite les produits qui sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, et les centres de services ne peuvent pas commander de pièces pour les produits obsolètes. Les Mac portables peuvent être éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie, et ce pendant une période prolongée pouvant aller jusqu’à 10 ans à compter de la dernière date de commercialisation du produit, sous réserve de la disponibilité des pièces.

Le 1er juillet, Apple a ajouté l’iPhone X, le premier HomePod et les AirPods de première génération à sa liste de produits anciens. Mais la liste a évolué depuis et le HomePod a été retiré. Pourquoi ? Apple ne le dit pas publiquement.

Il se pourrait que ce soit en lien avec un surplus de stock et le service après-vente. En effet, Apple ne répare pas ses enceintes, la société les échange en cas de problèmes. Il n’est donc pas impossible que le HomePod soit de nouveau considéré comme un produit « normal » afin d’avoir le SAV habituel et donc d’écouler les modèles en stock quand un client fait une demande de réparation ou d’échange.