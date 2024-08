Si l’on en croit plusieurs sources (que l’on espère bien informées), Apple augmenterait sa pression sur Tencent et ByteDance afin d’exiger de ces entreprises qu’elles fassent respecter les règles de l’App Store. Apple a ainsi demandé aux deux géants chinois de combler les failles que les créateurs sur WeChat et TikTok utilisent afin de diriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement externes, évitant ainsi la commission standard de 30 %. Au mois de mai dernier, Apple a averti Tencent du possible rejet d’une mise à jour majeure de WeChat en cas de non suppression des liens pour les paiements hors App Store . Par la suite, Apple a également demandé à Tencent de désactiver une fonctionnalité de messagerie utilisée pour détourner les utilisateurs vers des méthodes de paiement alternatives. Tencent n’aurait toujours pas désactivé cette fonctionnalité, mais a toutefois accepté de combler une faille qui permettait d’afficher directement des liens vers des systèmes de paiement tiers.

Apple a aussi informé ByteDance qu’elle n’accepterait pas de nouvelles mises à jour de version de TikTok à moins que des failles de paiement similaires ne soient comblées. WeChat et ByteDance ont recruté des milliers de petits développeurs de jeux ou de mini-programmes pour leurs écosystèmes respectifs. À mesure que ces petits jeux gagnaient en popularité, les développeurs ont commencé à réaliser des profits en vendant des articles dans le jeu (principe des lootboxes) et ont trouvé des moyens de contourner le système de paiement d’Apple pour maximiser leurs revenus. Cette pratique, connue sous le nom de « guiding », consiste à diriger les joueurs en dehors des grandes plateformes pour effectuer des transactions.