Apple a récemment publié une nouvelle publicité qui fait partie de sa campagne The Underdogs. Mais cette pub a maintenant été supprimée, cela fait suite à une polémique en Thaïlande.

Une pub qui ne passe pas

Dans la publicité diffusée le 18 juillet, l’équipe de design des Underdogs se rend à Bangkok et à Rayong en Thaïlande pour un projet, et est représentée voyageant en tuk-tuk et séjournant dans un hôtel délabré.

Les Thaïlandais n’ont pas apprécié cette représentation de la Thaïlande, au point de la trouver choquante. Ils n’ont pas hésité à critiquer la pub avec plusieurs messages postés sur les réseaux sociaux, estimant qu’Apple a dépeint le pays avec des stéréotypes dépassés. Selon le Bangkok Post, la vidéo donne de la Thaïlande l’image d’un pays « peu technologique et sous-développé » en raison du ton sépia et de l’accent mis sur l’architecture délabrée.

L’histoire ne s’arrête pas là. Le porte-parole de la commission du tourisme de la Chambre des représentants thaïlandaise, Sattra Sripan, a appelé au boycott d’Apple à la suite de cette vidéo. « Les Thaïlandais sont profondément mécontents de cette publicité », a-t-il déclaré. « J’encourage les Thaïlandais à cesser d’utiliser les produits Apple et à opter pour d’autres marques ». Il a ajouté que le comité du tourisme prévoyait d’inviter des représentants d’Apple et des agences gouvernementales pour discuter de la publicité.

Au vu de la situation, Apple a tenu à présenter ses excuses :

Notre intention était de célébrer l’optimisme et la culture du pays, et nous nous excusons de ne pas avoir réussi à capturer toute l’effervescence de la Thaïlande d’aujourd’hui.

Pour cette pub, Apple a travaillé avec Indochina Productions, une société thaïlandaise, et tous les plans ont été tournés dans le pays.

Il s’agit en tout cas de la deuxième polémique en 2024 qui pousse Apple à retirer une publicité. La précédente était celle pour l’iPad Pro M4. La vidéo montrait une presse hydraulique écrasant une série d’outils créatifs, ce qui n’a pas été bien accueilli par les créatifs. Là encore, Apple a présenté ses excuses.