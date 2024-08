Les efforts d’Apple en Inde commencent vraiment à payer. Longtemps absent du top 10 des plus gros fabricants dans « la plus grande démocratie du monde », Apple est désormais aux portes du top 5, avec une croissance de 567% sur la première moitié de l’année 2024 ! Apple est d’ailleurs le fabricant de smartphone dont les ventes ont le plus progressé en un an. Sur la même période, Samsung est passé de la première à la troisième place sur le marché indien, dans le sillage de Xiaomi et de Vivo, au coude à coude (18,9% contre 18,8% de Pdm).

Concernant les revenus, la bonne forme des ventes de l’iPhone consolide la troisième place d’Apple. Les positions ne changent pas par rapport à l’an dernier, et Apple perd même un peu de terrain face à Vivo et Samsung (qui réalise près du quart des revenus mobiles en Inde). L’absence de progression des revenus ainsi que la forte progression des ventes d’iPhone , laissent entendre qu’Apple écoule beaucoup plus d’iPhone « anciens » en Inde, des iPhone forcément moins chers à l’unité. Apple propose aussi de nombreuses offres promotionnelles permettant d’obtenir les derniers modèles avec une belle ristourne.

L’évolution du marché indien, poussé par la consommation d’une classe moyenne émergeante, devrait continuer de profiter à l’iPhone sur le prochains trimestres : le marché des mobiles ultra-premium a progressé de 24% en Inde lors du Q2.