La demande d’iPhone est en baisse en Chine et Apple s’est sans doute dit qu’il était temps de donner un gros coup de boost au marché indien, là où l’iPhone progresse déjà dans des proportions importantes depuis quelques trimestres. Si l’on en croit l’Economic Times of India, la firme de Cupertino serait en pourparlers avancés pour ajouter de nouvelles boutiques physiques en Inde, sachant que les deux Apple Store déjà présents dans le pays afficheraient de solides résultats. Si l’on en croit un dirigeant de l’industrie (cité par Economic Times of India) « Il (l’Apple Store, Ndlr) a répondu aux attentes d’Apple, correspondant à certains des lancements de magasins les plus performants, et ils recherchent désormais de manière agressive des espaces pour les trois prochains magasins appartenant à l’entreprise à Pune, Bengaluru, ainsi qu’à Noida. »

Cette volonté d’expansion rapide dans le second plus grand marché du smartphone reste éminemment logique. Si les ventes d’iPhone s’affaissent un peu aux Etats-Unis, et sont en baisse sensible en Chine, la tendance est inverse en Europe et… en Inde. Il faut donc appuyer là où la demande progresse le plus fortement, sachant que les contraintes américaines et chinoises qui pèsent sur les ventes d’iPhone sont difficilement contournantes (saturation du marché aux Etats-Unis, frein gouvernemental et comportement nationaliste des acheteurs en Chine qui profite à Huawei).