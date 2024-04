Après 2 années fastes, Apple a de nouveau un problème en Chine, un problème qui porte le nom de Huawei. L’ex-numéro deux du marché mobile, qui avait réussi à détrôner Apple et fonçait droit sur Samsung, a superbement relevé la tête dans son pays d’origine, et ce malgré l’embargo américain qui l’empêche de commercer avec des sociétés US. Sur le quatrième trimestre 2024, Huawei a vu ses bénéfices bondir de 65% d’une année sur l’autre, à 13,9 milliards de yuan (soit 1,9 milliard de dollars) contre 8,4 milliards de yuan un an plus tôt. Cette croissance spectaculaire, c’est sur le marché mobile, qu’elle se manifeste le plus, avec une progression de 17,3% du chiffre d’affaires de la division « consumer » de Huawei. Les ventes du Mate 60 notamment seraient explosives.

Huawei limite les perspectives de croissance d’Apple

Plus inquiétant encore, Huawei se diversifie à nouveau alors qu’Apple semble avoir quelques difficultés à passer à l' »après-iPhone ». La branche cloud de Huawei est désormais un concurrent sérieux des services d’Alibaba Group, sans compter que Huawei se positionne aussi sur le marché de la voiture électrique, un secteur qu’Apple a pratiquement complètement laissé de côté depuis l’abandon du projet Apple Car (seul reste CarPlay). En 2023, le CA de Huawei relatif au secteur de l’EV a progressé de 128% et la firme vend même des véhicules Aito dans ses boutiques chinoises. Deux salles deux ambiances…

La forte progression de Huawei impacte fortement sur les résultats d’Apple en Chine : les ventes d’iPhone ont chuté de 33% sur le mois de février, au point que Huawei est repassé devant Apple depuis le début de l’année. Huawei a aussi dépassé Apple sur le marché de la tablette grâce à une progression de ses ventes de 65%. Un constat semble désormais s’imposer : ce n’est plus en Chine qu’Apple pourra grappiller de la croissance désormais. Et ce n’est pas un petit problème pour une société qui semble un peu en panne d’inspiration technologique (hormis le coup d’éclat du Vision Pro).