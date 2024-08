Apple livre aujourd’hui aux développeurs la 5ème version bêta de macOS Sequoia, une version pleine de petites cachoteries si l’on en croit plusieurs utilisateurs. Ces derniers ont en effet remarqué que macOS Sequoia disposait d’un nouveau fond d’écran du nom de « Sequoia Sunrise » (forcément). Tous les utilisateurs de la bêta ne semblent pas avoir accès à ce nouveau fond d’écran qu’Apple n’a de toute façon pas officialisé et listé dans les nouveautés de la bêta. Il n’est pas possible de sélectionner le fond dans les paramètres (menu ‘Fonds d’écran’) et on peut uniquement le trouver dans les fichiers systèmes (dossier /System/Library/Desktop Pictures/.wallpapers). Pour ne rien arranger le fichier est masqué et il faut utiliser le combo Shift + Command + Period pour l’afficher. Le fond d’écran existe aussi en version légèrement animée (.mov).

Bref, un petit mystère. Deux hypothèses sont crédibles à ce stade : soit le fond d’écran « Sequoia Sunrise » reste caché, comme une sorte d’easter egg à destination des devs ou des plus malins, soit ce fond sera intégré lors d’une prochaine bêta ou dans la version finale de macOS Sequoia. Comme il n’apparait que pour certains utilisateurs, la première hypothèse (un fichier caché volontairement) est tout de même la moins probable à ce stade.